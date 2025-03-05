كييف تتوقع الانقطاع فى الإمداد بنحو 65% من الأسلحة الأمريكية

وكالات

ستواجه كييف انقطاعات في توريد حوالي 65% من الأسلحة الأمريكية الموعودة في إطار مبادرة دعم أمن أوكرانيا (USAI)، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة توقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن كييف باتت تظهر التزامًا بالمفاوضات السلمية.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب اتخذت هذا القرار، ووفقا للتقارير الإعلامية، توقفت الشحنات حوالي الساعة 4:30 صباحا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أشار آخر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن خصصت حوالي 65.9 مليار دولار لمساعدة كييف منذ فبراير 2022. ومع ذلك، تم توفير جزء كبير من الأسلحة في إطار مبادرة USAI، التي تعتمد على شراء معدات جديدة من المقاولين الدفاعيين وقد تستغرق سنوات.

ووفقا لتقرير فبراير المقدم للكونجرس الأمريكي في إطار عملية "التصميم الأطلسي" التي تدعم أوكرانيا، فمن أصل 33.21 مليار دولار مخصصة لـUSAI، تم دفع 11.48 مليار دولار فقط، مما يشير إلى اكتمال عقود الشراء. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأسلحة قد تم تسليمها إلى أوكرانيا، حيث قد يستغرق الإنتاج شهورا أو حتى سنوات.

وأشار التقرير إلى أن عقودا بقيمة حوالي 21.73 مليار دولار، أو حوالي 65.4% من مبادرة USAI، لم تكتمل. ووفقا للتقرير، تم التعهد بحوالي 11.15 مليار دولار من أصل 21.73 مليار دولار، مما يعني أن عقود الشراء التي تغطي هذا المبلغ قد تمت على الأرجح ولكنها لم تكتمل. بينما لم يتم تخصيص 10.58 مليار دولار أخرى، ولم يتم حتى إبرام العقود.

وفي الأسبوع الماضي، وبّخ ترامب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عندما وصل الأخير لتوقيع اتفاقية حول التنمية المشتركة لثروات أوكرانيا الطبيعية. وطالب ترامب زيلينسكي بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيلينسكي بأنه "داعية غير ممتن" للحزب الديمقراطي، عندما بدأ الأخير في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا وحتى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب الصراع رغم وجود المحيط بينهما. وتم طلب وفد كييف مغادرة البيت الأبيض، ولم يتم توقيع الاتفاقية.

ويوم الأحد، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن زيلينسكي يحتاج إلى "استعادة توازنه" والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا فإن أوكرانيا ستحتاج إلى قيادة جديدة.