سى إن إن: تعريفة ترامب الجمركية أكبر مقامرة فى رئاسته الثانية حتى الآن

كتبت ريم عبد الحميد

علقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية على قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على الصين وكندا والمكسيك، وقالت إنه قام لتوه بأكبر مقامرة فى رئاسته الثانية التى لا تزال فى بدايتها.

وأشارت الشبكة إلى أن الرسوم الجمركية التى فرضها على الواردات القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، والتى دخلت حيز التنفيذ بدءا من اليوم، قد سببت صدمة جديدة للاقتصاد الأمريكى الذى أظهر علامات مقلقة على تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو ما يعد مزيجا خطيرا لأى رئيس.

كما قام ترامب بمضاعفة الرسوم على الورادات الصينية لتصبح 20% فى ثلاث قرارات أدت إلى تهاوى الأسهم، وهو المقياس الذى يفضله لترامب لأدائه.

وكذلك، كان التوقيت غير موايتا أيضا، حيث جاءت القرارات قبل خطاب ترامب المقرر الليلة أمام الكونجرس، خطاب حالة الاتحاد، والذى ستشاهده أمة متوترة فى ظل أرتفاع أسعار الإسكان والبقالة.

لكن بالنسبة للجمهور الأقل من مؤيدى ترامب الأكثر إخلاصا، الذى لا يظهرون أى علامة على الاستياء، فمن المرجح أن يروج الرئيس الأمريكى لحروبه التجارية كدليل على العزم والالتزام بوعوده الشعبوية.



ورأت الشبكة أن قرار ترامب بالمضى قدما فى تطبيق الرسوم الجمركية بعد تأجيل سابق لمدة شهر، يعكس صراعا بين "قلبه السياسى" وعقله. فطالما رأى ترامب، المتقلب فى كثير من الأحيان الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية خارقة وذلك منذ صفقاته التجارية كقطب فى مجال العقارات فى ثمانينيات القرن الماضى. ويرى ترامب أن فكرة الترويج لأن الدول الأجنبية تسرق أمريكا، إلى جانب الهجرة، هما الأساس لاستمرار مسيرته السياسية.

وقال ترامب فى تعليقه على قرار التعريفة: "سيكون الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة للناس للاستفادة من هذا البلد. لا يمكنهم المجيء وسرقة أموالنا وسرقة وظائفنا والاستيلاء على مصانعنا وأعمالنا التجارية ويتوقعون ألا يعاقبوا".

واعتبرت "سى إن إن" أن قرار ترامب بشن حروب تجارية شاملة مع جيران أمريكا يمثل لحظة تاريخية فى ولايته الثانية، وهى المناسبة الأحدث التى يلتزم فيها بوعوده الانتخابية، على الرغم من الاضطرابات الهائلة التي يفرضها الوفاء بوعده.