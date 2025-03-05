كبسولة فى قانون.. "الرسمية والعرفية والموثقة".. 3 أنواع للمحررات تعرف عليها

كتبت أمنية الموجي

تختلف أنواع العقود فى المعاملات بين الأشخاص لإثبات الحقوق، فالعقود هى المحررات التى يقوم بتحريرها ولها قوة تنفيذية بين الطرفين التوثيق، فليس لكل محرر نفس القوة من حيث الإثبات والسند، لأن المحررات الموثقة هى وحدها

التى نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبرى لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهى كالتالي:

المحررات الرسمية:

هى المستندات التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطانه واختصاصه.

المحررات العرفية:

هى المحررات التى يكتبها ذوى الشأن ويوقعوها بإمضاتهم أو بأختامهم

أو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام فى كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

المحررات الموثقة:

هى المحررات التى يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت.