طرد نائب ديمقراطى من الكونجرس خلال خطاب ترامب.. فيديو

كتبت جينا وليم

بينما كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يلقي خطابه أمام الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، ارتفعت صيحات استهجان من قبل بعض النواب الديمقراطيين.

فما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى بدأ عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى مقاطعته، وعندما تواصلت صيحات الاستهجان، هدد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفوا عنها.

WATCH: Speaker Mike Johnson kicks out Democrat Al Green from the House Chamber after interrupting President Trump's address to Congress. pic.twitter.com/SnrF8OZVCk — TV News Now (@TVNewsNow) March 5, 2025

فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة ووقف رافعا عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري.

ليعمد عندها موظفو الكونجرس إلى مرافقة المشرع عن ولاية تكساس، إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

وكان ترامب تطرق إلى العديد من الملفات خلال خطابه الطويل الذي امتد أكثر من ساعة ونصف، وهو الأطول في تاريخ الخطابات من هذا النوع.

ووعد بجعل أمريكا أقوى، منتقدا "الكارثة الاقتصادية" التي ورثتها إدارته من الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، الذي وصفه بالرئيس الأسوأ في تاريخ البلاد.

كما تعهد بأن الولايات المتّحدة "لن تكون بعد اليوم "يقظة"، وهو مصطلح يستخدمه المحافظون لوصف ما يعتبرونه تشدّدا مفرطا في تلبية مطالب الأقليّات.

كذلك هدد بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ووعد بوقف الهدر الذي قدر بملايين الدولارات.