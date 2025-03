طرد نائب ديمقراطى من الكونجرس خلال خطاب ترامب.. فيديو

بينما كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يلقي خطابه أمام الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، ارتفعت صيحات استهجان من قبل بعض النواب الديمقراطيين.

فما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى بدأ عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى مقاطعته، وعندما تواصلت صيحات الاستهجان، هدد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفوا عنها.

WATCH: Speaker Mike Johnson kicks out Democrat Al Green from the House Chamber after interrupting President Trump's address to Congress. pic.twitter.com/SnrF8OZVCk