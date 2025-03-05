خروج جثامين 9 سودانيين ضحايا حادث تصادم سيارتين من مشرحة مستشفى أسيوط العام

أسيوط- هيثم البدري

خرجت قبل قليل جثامين 9 سودانيين الجنسية من مستشفي الإيمان العام من ضحايا حادث تصادم سيارتين راح ضحيته 13 شخصا، وإصابة 3 آخرين، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.

وكانت النيابة العامة قد ناظرت جثامين الوفيات بمشرحة مستشفي أسيوط العام، والإيمان العام وكانت اليوم السابع قد نشرت أسماء الوفيات والمصابين.

وكان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود وفيات ومصابين.

وبالإنتقال إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896"، و أسفر الحادث عن مصرع كلا من محمد عبد الرحيم محمد 25 سنة، وإشهاد محمد احمد الحاج 65 سنة ، وياسر حسان محمد عبد الله 27 سنة ، وتسنيم عادل ابراهيم عبد الرحمن 25 سنة ، وعبد المنعم بركات احمد علي 68 سنة ، ومجاهد الفاتح الدين فرح 45 سنة ، ومهيلم عادل ابراهيم عبد الرحمن 35 سنة ، ومحمد احمد علي محمد الصديق 54 سنة ، وملاك علي محمد احمد 33 سنة ، ومهند عادل ابراهيم عبد الرحمن 55 سنة ، وعبد الرحمن عبد المنعم بركات 50 سنة ، وهاني عثمان ابراهيم حاج احمد 33 سنة، ومجيتي احمد علي محمد 33 سنة، وإصابة كلا من وليد مصطفي عبد الحميد، ومحمد جمال إبراهيم محمد، ومحمود محمد فتحي، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام، والمصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجار استكمال الإجراءات القانونية.