مصرع ميكانيكى فى حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شخص مصرعه، مساء الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة نارية "موتسيكل" وسيارة نقل، بطريق دمو الزراعي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، مما أدى إلى سقوط قائد الدراجة على الأرض، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى بطريق دمو الزراعي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص لدراجة نارية بطريق دمو الزراعي بدائر القسم، وأثناء وقوفها اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى إنقلابها ووفاة قائدها "رجب. ع"، 29 سنة، ميكانيكى دراجات.

تم نقل جثة المتوفى لمستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.