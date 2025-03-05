حكاية قرية غيرتها حياة كريمة ببالعدوة فى المنيا.. عطف حيدر قرية نموذجية

المنيا-حسن عبد الغفار

وقف الخلق ينظرون كيف أبنى قواعد المجد وحدى، كأنها كلمات تقال لأول مرة عن المشروعات العملاقة التى تشهدها قرى حياة كريمة، شرقا وغربا، تلك المشروعات التى ساهمت فى تغيير الواقع وإعادة الحياة الكريمة للمواطنين.

192 قرية و757تابعا تتغير مع المبادرة الرئاسية، وبين تلك القرى قرية عطف حيدر بمركز العدوة شمال المنيا، تلك القرية التى تحولت إلى قرية نموذجية بعد الانتهاء من عدد من المشروعات واقتراب مشروعات أخرى من الانتهاء.

قرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة يبلغ عدد سكانها بالعزب المجاورة ما يقرب من 72 الف نسمه، تضم 5 قرى، بالاضافة إلى التوابع لتلك القرى، مع دخول حياة كريمة لمركز العدوة، كان نصيب تلك القرية كبير من المشروعات الخدمية بين صحة ووحدة اطغاء ومركز تكنولوجى، ومركز شباب وغيرها من المشروعات التى تعمل على تحسين البنية التحتية للخدمات المقدمة للمواطنين.



قال هشام الريس رئيس القرية، إن حياة كربمة غيرت واقع الحياة داخل القرية، فاصبحت الخدمة تقدم للأهالى دون الحاجة للانتقال خارج القرية، حيث يضم مركز الخدمات مكتب بريد ومكتب تموين، وكافة الخدمات التى بحتاج اليها المواطن، لم يكن ذلك فحسب بل هناك وحدة طب الاسرة التى أوشكت على الانتهاء والتى سوف تقدم الخدمة الصحية للمواطنين داخل القرية والعزب التابعه لها.



وأضاف ريس أن هناك أيضا محطة مياه مرشحة من أكبر محطات المياه والتى تم تنفيذها ضمن حياة كريمة، كذلك وحدة الأطفاء، كل تلك المشروعات وغيرها كانت القرية فى حاجة ماسة لها، وكانت هذه المشروعات بالنسبة للاهالى مجرد احلام إلا أنها تحولت إلى واقع ملموس يؤدى الخدمة بكفاة عالية.



ومن ناحيته قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، أن الدولة تولى إهتماما كبيرا بالقرى الاكثر إحتياجا، وانها تحول الحلم الى حقيقة، وهذا واضح بشكل كبير من خلال المشروعات التى تنتشر على ارض محافظة المنيا، ومهما حاول المشكون ان يثيروا الشكوك الا ان الواقع يؤكد ان الدولة تعمل وتحقق كل يوم نجاح مميز من اجل المواطنين من ابناء محافظة المنيا.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 192و757تابع لها فى 5مراكز موزعة من الشمال للجنوب، كمرحلة اولى، بينما تم اضافة مركزين فى المرحلة الثانية.



مشروعات حياة كريمة



وحدة اطفاء عطف حيدر



وحدة طب الاسرة



