حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لأهالى قرية البياضية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية إقبال المواطنين بالقافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بقرية البياضية التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية البياضية، كما إلتقت مع أعضاء الطاقم الطبي، وإطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة لهم من خلال العيادات التخصصية بالقافلة، مؤكدًة على تكثيف التوعية للسيدات بخدمات الصحة الإنجابية التى تقدمها عيادة تنظيم الأسرة بالقافلة وعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية وتوافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان بهدف تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 1810مواطن خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري حيث إستقبلت 830 مواطن خلال اليوم الأول و980 مواطن خلال اليوم الثانى، من خلال 8 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 350 مواطنًا بعيادة الباطنة، 42 مواطنًا بعيادة الجراحة و90 سيدةً بعيادة النساء، 227 مواطن بعيادة العظام ،أما عيادة تنظيم الأسرة إستقبلت 75 سيدة، بالإضافة إلى إستقبال 447 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 59حالةً، بينما استقبلت عيادة الأسنان،107 حالة أما عيادة الرمد استقبلت 120 حالة، وأخيرا عيادة المسالك البولية إستقبلت 26 مواطن فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

