جنازة مهيبة لـ4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب الغاز فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شيع منذ قليل أهالى قرية أهالى دمهوج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، جنازة 4 من أسرة واحدة وذلك نتيجة تسريب الغاز بمنازلهم.

وخرجت الجنازة من مسجد أبو زنكل بالقرية، وسط حزن كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة حزنا على المتوفين.

وكان اللواء محمود الكمونى، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول كل من وليد سعيد عبدالعاطى 45 عامًا متوفى،نجلاء عبدالجواد عبدالقادر 45 عامًا متوفاة،همت سعد عبدالعاطى 38 عامًا توفيت فور وصولها، سعد وليد سعد 14 عامًا توفى فور وصوله، ياسمين وليد سعد 9 سنوات مصابة فى حالة غير مستقرة، وتم وضعها فى العناية المركزة, وجارى متابعتها تحت إشراف الدكتور محمد رضا مدير عام المستشفى و الدكتور محمد عتمان نائب مدير المستشفي.

انتقلت قوات المباحث بقيادة المقدم جمال عبدالعظيم، رئيس مباحث قويسنا، وبرفقة الرائد عبد المنعم محاريق والنقيب أيمن الزنكلونى، إلى موقع الحادث. وتم تحرير محضر رسمى، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعى للكشف عن سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية قبل التصريح بدفن الجثامين.

مراسم تشييع الجثمان



مراسم تشييع الجثمان