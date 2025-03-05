محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء موقف قويسنا النموذجى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة قويسنا للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، جاء ذلك بحضور هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية بموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان، واستمع المحافظ إلى الموقف التنفيذي لحجم الأعمال، موجها بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة ما يساهم في خلق فرص عمل جادة ، وذلك في إطار رؤية المحافظة البناءة لإنشاء مواقف وأسواق حضارية متكاملة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

وخلال جولته وجه محافظ المنوفية بتطوير ورفع كفاءة ميدان خضير بقويسنا لتحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية لأهالي المدينة ، كما تم تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل قويسنا الزراعى حيث تضمنت الأعمال إنارة حديثة ونجيل صناعي وأحواض زهور، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني ومتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لرفع معدلات الإنجاز وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة.