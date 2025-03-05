جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "فلسفة الصيام" بكلية الثروة السمكية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية تحت عنوان "فلسفة الصيام” بكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة، بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ التابعة للأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة وتنفيذ نافع حمادة مدير عام مشروعات البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، والسادة وكلاء الكلية، وحاضر الندوة الشيخ رضا سعد أبو سعدة واعظ بمنطقة وعظ كفرالشيخ، ومنال مصطفى عطوة واعظة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تنظيم هذه الندوات هو زيادة الوعي لدى طلبة الجامعة عن فضل الصيام والعبادة وقراءة القرآن، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى أبنائنا طلبة الجامعة، وتقديم المفاهيم الدينية الصحيحة إليهم من خلال تنفيذ هذه الندوات، مؤكداً حرص الجامعة على تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تساعد على تنمية الوعي الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن العبادة ليست فقط في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما ايضاً في العمل وطلب العلم والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج فهي من أسمى العبادات.

افتتح الندوة الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، بكلمة رحب فيها بالحضور، وتطرق الى أهمية الصيام في حياة المؤمن، داعيا إلى استغلال هذا الشهر الفضيل واستثماره في عمل الخير، مشيراً إلى أن من فوائد الصوم أن يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه، ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضًا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذكر شكر الله سبحانه، والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم.

ومن جانبها، أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافياً وأخلاقياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

ودارت الندوة حول حكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، فالصوم بكونه إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما هو إلا انتقال بالمؤمن من طبيعته الآدمية، ليحلق بروحه في حالتها التي تفوق الملائكية التي استمدت عزتها وسموها من الذات العليا، والإنسان حين يمسك عن حاجة الجسد فهو أقرب إلى غذاء الروح، كما ينبغي علينا أن نحتفل بقيم الدين الإسلامي التي جاءتنا عبر الوحي، وأكد عليها القرآن الكريم كالعدل والمساواة والشورى والتكافل والحرية، وهي قيم ربانية لا محيد عنها لحياة طيبة للإنسانية جمعاء والأمة الاسلامية وهي تحتفل بشهر ميلادها لا بد وأن ترسخ هذه القيم في نفوس أبنائها وفي شهر رمضان يتربى المؤمن على التعايش والتكافل والترابط والتعاون والمواساة ففي رمضان يصوم المؤمن فيشعر بالمحتاج ويعين الضعيف ويغيث الملهوف ويعين ذويه وأرحامه وإخوانه على نوائب الدهر، وشهر رمضان هو شهر البركة، والرحمة، وحط الخطايا واستجابة الدعاء.