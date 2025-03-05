محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من ملفات الدوائر مع النواب ويبحث الهوية البصرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إجتماعًا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقش محافظ كفرالشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وسبل مواجهة العشوائيات، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن فحص عدد من المشاكل التى تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطنى المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلى عقد لقاء دورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلًا: "أننا جميعًا مشاركين فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.

فى سياق متصل، ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع اللجان الفنية المسؤولة عن إعداد الهوية البصرية للمحافظة، مع وضع تصورًا كاملًا لجميع مداخل المدن بالمحافظة، ضمن الهوية البصرية التى تعكس تاريخ كفرالشيخ وهويتها الثقافية.

بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وفريق العمل المشترك من أساتذة كلية الهندسة وكلية التربية النوعية بالجامعة، وإدارة التنسيق الحضارى بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض محافظ كفرالشيخ، المشروعات المقترحة التى ستجسد الهوية البصرية للمحافظة، بما يعكس تاريخها العريق ويبرز وجهها الحضارى، مع تحديد الأولويات والأعمال المقرر تنفيذها خلال العام المالى 2025 - 2026، والمشروعات الاسترشادية المقرر تنفيذها للتعبير عن الهوية البصرية لمدينة كفرالشيخ، كما تم مناقشة برامج الحملات الإعلامية التعريفية التى سيتم إطلاقها بالمحافظة للتأكيد على أهمية خلق هوية بصرية مميزة تتناسب مع طبيعة كفرالشيخ وتاريخها الحضاري.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تنفيذ الهوية البصرية فى تعزيز الانتماء الوطنى وإبراز الهوية الثقافية والحضارية للمحافظة، مشيرًا إلى أن الهوية البصرية ستكون أداة فعالة فى تعزيز الفخر بالانتماء إلى كفرالشيخ، خاصة بين الأجيال الشابة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالإسراع فى إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد، واللجان المشكلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع من خلال الخطة التنفيذية المعتمدة، بالشكل الأمثل الذى يليق بمكانة محافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2933 لسنة 2022، الذى صدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية تسهم فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى، خاصة بين الشباب والأطفال، حيث تضم مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض ممثلين من وزارة التنمية المحلية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى خبراء من جامعة كفرالشيخ، حيث تعمل هذه المجموعة على وضع الأسس والمعايير التى ستسهم فى تحقيق رؤية المحافظة فى هذا الإطار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.