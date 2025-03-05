تلاوات وأحاديث.. طلاب أزهريون يحتفلون برمضان وسط أهالى دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

في مشهد مميز يعكس روح الشهر الكريم، جاب مجموعة من طلاب الأزهر الشريف شوارع محافظة دمياط، مرتدين زيهم الأزهري، للمشاركة في احتفالات الأهالي بشهر رمضان المبارك.

لم تقتصر مشاركتهم على التواجد فقط، بل قدموا للأهالي معلومات دينية، وأحاديث نبوية، وتلاوات عطرة من القرآن الكريم، في أجواء إيمانية أضفت بهجة خاصة على المدينة.

يقول المعتصم محمد، أحد طلاب الأزهر بدمياط: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في الاحتفال بهذه الطريقة، حين أتحدث مع الأهالي وأشاركهم هذه اللحظات أشعر أنني أؤدي دورًا إيجابيًا ومفيدًا".

وأضاف: "أحلم بأن أصبح داعية وإمامًا، وأسعى لتحقيق هذا الهدف، اليوم التقيت عددا من الأهالي، واحتفلنا سويًا بشهر رمضان، مما جعلنى أشعر بسعادة غامرة".

وقد لاقى هذا المشهد ترحيبًا واسعًا من أهالي دمياط، حيث عبّر محمود حمدان عن إعجابه قائلاً: "منظر رائع أبهجنا جميعًا، استمعنا إليهم وشعرنا بالفخر بهم، إنه احتفال مميز قدمه هؤلاء الطلاب، جعلنا نعيش أجواء رمضان بروح مختلفة".

أما بكر السعيد، أحد سكان المحافظة، فقد أبدى تفاؤله قائلاً: "هذه المشاهد تبعث الأمل في نفوسنا، هؤلاء الشباب مثل الزهور، يملؤون القلب بالفرح، نتمنى رؤية المزيد من هذه النماذج المشرفة".

وفي السياق ذاته، أكدت حنان حنفي، مديرة معهد سمير الرفاعي الأزهري بدمياط، أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وإكسابهم مهارات وخبرات حياتية في سن مبكرة. وأضافت: "نسعى إلى تعزيز المشاركة الإيجابية لطلابنا في المناسبات المختلفة، ودمجهم في المجتمع بطرق بناءة، التفاعل الكبير الذي شاهدناه اليوم بين الطلاب والأهالي أسعدنا جميعًا، ويعكس الأثر الإيجابي لمثل هذه المبادرات".

واختتمت حديثها قائلة: "نعمل باستمرار على تدريب الطلاب على هذه الأنشطة، فهدفنا هو إعداد جيل واعٍ، قادر على الإسهام في بناء المجتمع، ويحمل روح الانتماء لوطنه".

طلاب أزهر دمياط يحتفلون بشهر رمضان



جولة طلبة الأزهر بدمياط للاحتفال بشهر رمضان