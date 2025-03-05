تضرر أكثر من مليون طالب بسبب الصراع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

كتبت ريهام عبد الله

كشفت رايسا مالو، وزيرة التعليم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتصعيد أعمال العنف من قبل حركة "23 مارس" المسلحة المدعومة من رواندا، أدت إلى إغلاق 2594 مدرسة، مما أدى إلى تضرر أكثر من مليون طالب في مقاطعتي كيفو الشمالية والجنوبية بشرق البلاد.

وقالت مالو، اليوم الأربعاء، إن الصراع في شرق الكونغو، أدى إلى إغلاق 2594 مدرسة، منها 1483 مدرسة في مقاطعة كيفو الشمالية و1111 مدرسة أخرى في مقاطعة كيفو الجنوبية، مما أثر على مليون و108 آلاف و962 طفل في المقاطعتين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأضافت أن العديد من المدارس تعرضت في الواقع للقصف أو التدمير أو احتلّتها الجماعات المسلحة لتحويلها إلى قواعد عسكرية.

وأشارت إلى أن أعمال العنف، التي تغذيها حركة "23 مارس"، يُعقّد أي محاولات لعودة المدارس إلى طبيعتها، مضيفة أن الحركة تضغط من أجل استئناف العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها دون مراعاة لاشتراطات السلامة.

وشددت على أن الحكومة الكونغولية أبدت أسفها لأن الحرب الدائرة في شرق البلاد تقوّض كل الجهود المبذولة في قطاع تعليم الشباب الكونغولي.

ونظام التعليم في شرق الكونغو الديمقراطية يتعرض بالفعل لضغوط هائلة حتى قبل تدهور الأوضاع مؤخرا، لا سيما بسبب ارتفاع عدد النازحين حيث اضطر أكثر من 6.5 مليون شخص، بينهم 2.6 مليون طفل، إلى الفرار من منازلهم في المنطقة، وفقا لمنظمة "يونسيف".

