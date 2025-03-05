ترامب يوجه رسالة خاصة لشعب جرينلاند.. ويؤكد: سنمتلكها

كتبت : نهال أبو السعود

اثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل مجددا حول امتلاك الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند، فخلال خطابه الأول في جلسة مشتركة امام الكونجرس موجها رسالة الي شعب الجزيرة الأكبر في العالم التي تتمتع بحكم ذاتي داخل الدنمارك.

قال ترامب انه سيرحب بشعب جرينلاند للانضمام الى الولايات المتحدة، وقال: "أعتقد اننا سنحصل عليها.. لدي رسالة الليلة أيضا الى شعب جرينلاند الرائع.. نحن ندعم بقوة حقكم في تحديد مستقبلكم واذا اخترتم فنحن نرحب بكم في الولايات المتحدة الامريكية"

وتابع الرئيس الأمريكي : "نحن بحاجة إلى جرينلاند للأمن القومي وحتى الأمن الدولي، ونحن نعمل مع كل المعنيين لمحاولة الحصول عليها. لكننا نحتاجها حقًا للأمن العالمي الدولي. وأعتقد أننا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

اشارت صحيفة ذا هيل الى ان ترامب طرح مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة يجب أن تشتري جرينلاند، رغم الرفض الثابت من القادة هناك وفي الدنمارك والتشكك من البعض في أن الولايات المتحدة يمكن أن تستحوذ على الجزيرة بشكل واقعي.

في مؤتمر صحفي عقد في يناير قبل تنصيبه، وضع ترامب العالم في حالة تأهب عندما رفض استبعاد العمل العسكري للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، وهو ممر مائي رئيسي قال أيضًا إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر عليه.

وقال ترامب سابقًا إن الدنمارك "ستأتي" بشأن البيع المحتمل للمنطقة، وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن أهداف الرئيس في الاستحواذ عليها "ليست مزحة".

شدد حديث ترامب على الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند الغنية بالمعادن وسط التوترات مع روسيا والصين. ومع فتح الجليد الذائب لطرق جديدة عبر القطب الشمالي، أعربت موسكو أيضًا عن اهتمام استراتيجي بالمنطقة، ويزعم ترامب ومسؤولون آخرون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 56000 نسمة، لأغراض أمنية.