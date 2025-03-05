ترودو يدين حرب ترامب التجارية "الغبية".. ويؤكد: هدفها الضغط لضم كندا

كتبت رباب فتحى

زعم رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو أن هدف الحرب التجارية "الغبية" التي شنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هو أن يبشر بـ"الانهيار الكامل" للاقتصاد الكندى وتسهيل ضم الولايات المتحدة لكندا، وفقا لصحيفة الإندنبدنت.

وبعد ساعات من فرض الولايات المتحدة ضرائب بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية - وضريبة بنسبة 10% على صادرات الطاقة الكندية - أعلن رئيس الوزراء عن رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأمريكية وقال إن بلاده ستظل متحدية للعدوان.

وقال: "لقد كنا في مواقف صعبة من قبل.. لكننا لم ننجو فحسب، بل خرجنا أقوى من أي وقت مضى، لأنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أمتنا العظيمة، فلا يوجد ثمن لا نرغب جميعًا في دفعه، واليوم ليس مختلفًا".

وقال ترودو، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء بعد أن يختار الحزب الليبرالي الحاكم زعيما جديدا يوم الأحد، إن الخلاف بين الحلفاء "هو بالضبط ما يريد خصومنا في جميع أنحاء العالم رؤيته".

وقال: "اليوم شنت الولايات المتحدة حربا تجارية ضد كندا". وفي الوقت نفسه، كانت إدارة ترامب "تتحدث عن العمل بشكل إيجابي مع روسيا، واسترضاء الرئيس فلاديمير بوتين."

كما رفض ترودو استهزاءات ترامب المتكررة بأن كندا يجب أن تتنازل عن سيادتها وتنضم إلى الولايات المتحدة: "هذا لن يحدث أبدا. لن نكون أبدا الولاية رقم 51".

وتتضمن الاستجابة الانتقامية من كندا تعريفات جمركية متطابقة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليار دولار أمريكي). وتنطبق الشريحة الأولى من الضرائب على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي، وستدخل بقية 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ في غضون 21 يوما، مما يمنح الشركات الكندية فرصة لتعديل سلاسل التوريد.

في إحدى المرات، وجه ترودو تعليقاته إلى الناخبين الأمريكيين، قائلاً: "لا نريد أن نراكم تتأذون. لكن حكومتكم اختارت أن تفعل هذا بكم. اعتبارًا من صباح اليوم، انخفضت الأسواق، ومن المقرر أن يرتفع التضخم بشكل كبير في جميع أنحاء بلدكم. اختارت حكومتكم تعريض الوظائف الأمريكية للخطر في آلاف أماكن العمل التي تنجح بسبب المواد من كندا أو بسبب المستهلكين في كندا".

وتابع قائلا: "سيفقد الأمريكيون وظائفهم. سيدفع الأمريكيون المزيد مقابل البقالة، والبنزين، والسيارات، والمنازل".

وفي حديثه المباشر إلى ترامب، قال ترودو: "على الرغم من أنك رجل ذكي للغاية، إلا أن هذا أمر غبي للغاية".

وادعى ترامب أن الرسوم الجمركية كانت ردًا على فشل كندا في وقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهي الحجة التي وصفها ترودو بأنها "زائفة تمامًا، وغير مبررة تمامًا، وكاذبة تمامًا". ورغم أن بعض المخدرات تعبر الحدود في كلا الاتجاهين، فإن كمية ضئيلة للغاية من الفنتانيل تدخل الولايات المتحدة من كندا لدرجة أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لا تذكر اسم البلد حتى في تقرير صادر عام 2020.

وفي وقت لاحق، أثار ترامب احتمال تصعيد إضافي من خلال نشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من أن أي رسوم انتقامية تفرضها كندا من شأنها أن تدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير أخرى.