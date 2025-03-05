تحرير محضر لأحد المطاحن للتصرف فى 82 طن دقيق بلدى مدعم بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية تموين دمياط حملة للمرور على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم الذى يتم صرفه للمخابز البلدية، وذلك للتأكد من جودة الدقيق المنتج وكذلك متابعة الأرصدة الموجودة بالمطاحن من الدقيق والأقماح.

وأسفر المرور الذى تضمن عمل جرد فعلى لكميات الدقيق الموجودة بالمطحن على الطبيعة، وما هو مدون بالسجلات، تم ضبط أحد المطاحن لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم تبلغ 1637 شيكارة أى بوزن يصل إلى 82 طن تقريباً ، حيث تم على الفور تحرير محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك تحت إشراف مجدى عبد الكريم ،مدير عام تموين دمياط.