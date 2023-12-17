تحرير 629 محضرا تموينيا متنوعا فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية تموين دمياط عدة حملات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر وقامت بتحرير عدد 629 محضرا تموينيا متنوعا فى كافة المناحى التموينية منها 100 مخالفة خبز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم ضبط 3 محاضر تصرف فى الدقيق البلدى المدعم لبيعه فى السوق السوداء.

كما تم تحرير 529 محضرا فى الرقابة التجارية على الأسواق منها 277 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور وعدد 11 محضرا فى غش اللحوم وعدد 8 محاضر بيع بأزيد وعدد3 محاضر بدون ترخيص، وعدد 153 محضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 1محضر عدم إعلان عن وجود مخرن ( بغرض التهرب ) كما تم تحرير عدد 1محضر ضد البدالين التموينين وعدد 18محاضر فى مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول.

كما تم سحب 13 عينة من المطاحن بالإضافة إلى 3 عينات غذائية، وتم تحرير عدد 8 محاضر غش تجارى فى هذا المجال.