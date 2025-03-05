بلوجر فى ورطة.. أحمد حسن وزينب من مقالب تثير الجدل للتحقيق والحبس

كتب - أحمد عبد الهادى

فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "بلوجر فى ورطة"، حلقة اليوم عن اليوتيوبران أحمد حسن وزينب، الذين اشتهرا بتقديم محتوى قائم على المقالب والتحديات، لكن الأمر تجاوز الترفيه عندما أصبحت ابنتهما الرضيعة جزءًا من هذه الفيديوهات. ظهر الزوجان فى مقاطع أثارت استياء الجمهور، حيث بدت الطفلة فى حالات خوف وبكاء، مما دفع عددًا من المتابعين والجهات المعنية بحقوق الطفل إلى تقديم بلاغات ضدهم.

فى سبتمبر 2020، ألقت السلطات القبض عليهما ووجهت لهما تهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر واستغلالها لتحقيق مكاسب مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي. استمرت التحقيقات وسط موجة من الجدل حول مدى أخلاقية استغلال الأطفال فى المحتوى الرقمي.

بعد أيام من الاحتجاز، تم الإفراج عنهما بكفالة، وأصبحت قضية أحمد حسن وزينب نموذجًا للتحذير من تجاوز الخطوط الحمراء فى تقديم المحتوى.