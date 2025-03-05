المجلس العالمي للتسامح والسلام مشيدًا بالقمة العربية: نجحت في صياغة رؤية موحدة

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أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمخرجات القمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية أمس؛ حيث نجحت في صياغة موقف عربي موحد؛ في مواجهة محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما نجحت في صياغة رؤية عربية موحدة لسبل وخطوات التصدي للتحديات التي تواجه ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.



وقال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم /الأربعاء/ - إن كلمات القادة والزعماء في القمة عكست الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بما قدمته القمة العربية غير العادية من طرح واقعي لخطة عربية جامعة تضمن التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة.



وأكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ الخطة التي قدمتها مصر لإعادة الإعمار؛ واستندت إلى بيانات دقيقة عن حجم الدمار الذي شهده قطاع غزة والاحتياجات الفعلية لإعادة الإعمار.