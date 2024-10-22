رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام: تجمع القادة في قمة "بريكس" يبعث برسائل واضحة للعالم

أحمد علوى

صرح رئيس "المجلس العالمي للتسامح والسلام" أحمد الجروان، بأن "مشاركة 3 دول عربية في قمة "بريكس"، ضمن أعضاء التكتل، تؤكد أهمية ودور المنطقة وضرورة الاستقرار والسلام من أجل التنمية والبناء".

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن "الدول الثلاث وهي الإمارات ومصر والسعودية، لديها قيادة جادة ومتميزة راغبة في العمل الإيجابي على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة للخبرات التي تمتلكها هذه الدول، والتي تعد مرتكزات هامة لدفع عمليات الاقتصاد للأمام في الشرق الأوسط والعالم".

وأشار إلى أن "ما حققته هذه الدول في الماضي من استقرار ودعم للسلام، رغم التحديات التي واجهتها بعض الدول منها مصر، التي أثبتت للعالم الرؤية الجادة والهامة في البناء والتنمية، يعزز مكانة ودور الدول الثلاث داخل مجموعة "بريكس" وفي المنطقة العربية"... إلى نص الحوار.

بداية أحمد الجروان، في ضوء حضور رئيس دولة الإمارات في قمة "بريكس" بعد انضمامها للمجموعة، كيف ترى مستوى العلاقات بين روسيا والإمارات؟

في الواقع أن العلاقات الإمارات الروسية الإماراتية، في تقدم وازدهار باستمرار منذ فترة طويلة، خاصة أن الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، من دعاة المحبة والسلام والتواصل مع المجتمع الدولي، وحريص كل الحرص على بناء العلاقات مع الشركاء على مستوى العالم ومنهم روسيا.

كما أن تواجد الإمارات على الساحة الدولية وفي مثل هذه المؤتمرات، يؤكد حرصها ودعمها في تطوير آفاق العمل الدولي المشترك وبناء المستقبل، التي ينتظره سكان الأرض.