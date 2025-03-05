اليوم السابع
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الصحة تكشف قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان.. انفوجراف

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:28 م
الصحة تكشف قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان.. انفوجراف قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار في رمضان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان والتى تشمل :-

- الأطعمة عالية الدهون

- الأطعمة التي تحتوي على سكر

- الأطعمة المقلية

- الحلويات أو الكعك

وقالت وزارة الصحة والسكان إن رمضان فرصة لتحقيق توازن الجسم والعقل

 

 







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وزاره الصحه

الافطار فى رمضان

صائمين



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