الصحة تكشف قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان.. انفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان والتى تشمل :-
- الأطعمة عالية الدهون
- الأطعمة التي تحتوي على سكر
- الأطعمة المقلية
- الحلويات أو الكعك
وقالت وزارة الصحة والسكان إن رمضان فرصة لتحقيق توازن الجسم والعقل
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان والتى تشمل :-
- الأطعمة عالية الدهون
- الأطعمة التي تحتوي على سكر
- الأطعمة المقلية
- الحلويات أو الكعك
وقالت وزارة الصحة والسكان إن رمضان فرصة لتحقيق توازن الجسم والعقل
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