السفارة الأمريكية بالصومال تحذر رعاياها من احتمالية وقوع هجمات إرهابية

كتبت ريهام عبد الله

حذرت السفارة الأمريكية في الصومال، رعاياها من احتمالية وقوع هجمات إرهابية ضد عدة مناطق بالبلاد بما في ذلك مطار "آدم عدي" الدولي في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأربعاء إنها تتعقب معلومات موثوقة بشأن هجمات إرهابية وشيكة محتملة ضد مناطق متعددة في الصومال، كما طالبت المواطنين الأمريكيين المتواجدين في البلاد بتوخي الحذر وتجنب كل التجمعات والمظاهرات.

وأضافت السفارة الأمريكية إنه تم إلغاء جميع تحركات موظفي السفارة حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان أن السفارة الأمريكية في مقديشيو تذكر المواطنين الأمريكيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في الصومال، مضيفا أنهم قد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين المطارات والمواني البحرية ونقاط التفتيش والمباني الحكومية والفنادق والمطاعم ومناطق التسوق وغيرها من المناطق التي تتجمع فيها حشود كبيرة ويرتادها المواطنون الغربيون، فضلا عن القوافل الحكومية والعسكرية والغربية.