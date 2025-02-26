الصومال تعلن قيادتها لعمليات بعثة الأتحاد الأفريقى لتحقيق الأستقرار

ريهام عبد الله

أعلن مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم محمود أن الحكومة الصومالية ستقود عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال "أوصوم".

وأشار المستشار في مقابلة خاصة مع الإعلام الصومالي نقلتها وكالة الأنباء الصومالية"صونا"، اليوم الأربعاء إلى أن البعثة الجديدة للإتحاد الأفريقي التي بدأت مهمتها بشكل رسمي في البلاد تضم قوات من دول جيبوتي ومصر وإثيوبيا وأوغندا.

وأضاف مستشار الأمن الوطني أنه تم إحراز تقدم ملموس في تعزيز أمن البلاد ومحاربة الإرهاب، حيث من الخطط أن يتم توفير معدات متكاملة للجيش الصومالى للقضاء على المليشيا الإرهابية التي تقف عقبة في بناء الدولة.