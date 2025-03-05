الحوثيون يعرضون لقطات لإسقاط طائرة أمريكية متقدمة بصاروخ محلي الصنع فى سماء الحديدة

وكالات

عرضت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مشاهد لإسقاطها مسيّرة أمريكية بصاروخ، في أجواء محافظة الحديدة، الثلاثاء.

ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مقطع فيديو يوثق "مشاهد إسقاط طائرة MQ_9 الأمريكية بصاروخ أرض - جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، 3 مارس 2024".

وقال الحوثيون في بيان لهم حول العملية: "بعون الله تعالى، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية، وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة "هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان".

وأكمل "سريع": "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا، ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة".