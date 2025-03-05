إحالة نجار للمفتى قتل طفلة بعد التعدى عليها وشرع فى قتل شقيقتها بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، إحالة أوراق نجار، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه، لاتهامه بقتل طفلة خنقا بعد التعدي عليها، وشروعه في قتل شقيقتها، وحيازة مواد مخدرة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 408 لسنة 2024 مركز قليوب، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إبراهيم ع ي"، 25 سنة، نجار مسلح، مقيم بطريق المقابر حلابة مركز قليوب، في يوم 13 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتل الطفلة "هدى ن م ح"، عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايتين، تقدمتها الأولي وتلتها الثانية، إذ أنه في ذات الزمان والمكان تعدى على الطفلة هدي نصر محمد حسنين، والتي لم تبلغ 18 سنة كاملة بالقوة، وشرع في قتل الطفلة دينا نصر محمد حسنين، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى أطبق على فمها خنقاً غير عابئ بصغر سنها، قاصداً من ذلك قتلاً، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو استغاثة المجني عليها بوالدها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.