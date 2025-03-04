وكيل وزارة التعليم بالجيزة يحيل مديرة مدرسة للشؤون القانونية

كتبت – مرام محمد

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إحالة المكلفة بأعمال مدير مدرسة العقيد الشهيد محمد صلاح الدين التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، إلى الشؤون القانونية، لعدم قيامها بمهامها بالشكل المطلوب، والتقصير في تنفيذ التوجيهات المالية والإدارية، وتكليف الإدارة التعليمية بمتابعة تنفيذ إجراءات التصحيح الفوري داخل المدرسة، لضمان الالتزام الكامل بمعايير الأداء التربوي والإداري.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المدارس التابعة لإدارتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد، لمتابعة انتظام الدراسة، والوقوف على مدى الالتزام بمعايير الأداء التعليمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة الشهيد إيهاب مرسي التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، أشاد وكيل الوزارة، بانضباط المدرسة والتزامها في العملية الدراسية، موجهًا بضرورة تنفيذ تقييمات دورية للطلاب، لتعزيز دافعية التعلم وتحفيز الطلاب على الحضور المنتظم، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور، لضمان متابعة انتظام الطلاب وتعزيز الوعي بأهمية الحضور اليومي.

ووجه إدارة مدرسة الفيروز، بتفعيل وسائل التواصل الرسمية، عبر المنصات الإلكترونية، لضمان التواصل المستمر مع أولياء الأمور، وتعزيز ثقافة الحضور بين الطلاب.

ولاحظ، وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة الأمل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية، وجود التزام إداري واضح، وبيئة مدرسيةٌ منظمة، مؤكدًا أهمية تفعيل سجل القرائية، لمتابعة مستوى التحصيل اللغوي للطلاب، ورفع كفاءتهم في القراءة والكتابة، وتعزيز دور المعلمين في تحفيز الطلاب على الالتزام بالحضور، ودمج استراتيجيات تعليمية تفاعلية داخل الفصول.

وفي إطار دعم التميز التربوي وتحفيز الإبداع داخل المؤسسات التعليمية، كرّم سعيد عطية، المعلمة إيمان عبد المؤمن محمد، معلم كبير مادة الدراسات الاجتماعية، تقديرًا لجهودها البارزة وإبداعها في إقامة معرض دائم للوسائل التعليمية، يُسهم في إثراء العملية التعليمية، ويعمل على تحفيز الطلاب وجذبهم للتعلم بطريقة تفاعلية.

واختتم وكيل الوزارة، جولته، بحضور ندوة تثقيفية في مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، نظمت تحت إشراف معهد التمريض والمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، حول التوعية الصحية داخل المدارس.

وجاءت الندوة في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة المركزية للأمن بالوزارة، لتعزيز الوعي الصحي بين الطالبات.

وتحاور وكيل الوزارة، مع الطالبات، مُشيدًا بأهمية نشر الثقافة الصحية داخل المدارس، ودور المؤسسات التعليمية في تنمية الوعي المجتمعي لدى الأجيال القادمة.