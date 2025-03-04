هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن أدوية علاج الغدة الدرقية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن المرضى يستطيعون تناول عقار الليفوثيروكسين على معدة فارغة، مشيرة إلي أنه يوجد طريقتين للحصول على هذا الدواء وهما:

1- بعد تناول تمرة و كوب ماء عند آذان المغرب، يتم تناول الدواء، ثم تناول وجبة الإفطار بعدها ب 30-60 دقيقة.​

2- أو تناول الإفطار ثم التوقف عن تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات، وبعدها يتم تناول الدواء ثم الانتظار لمدة 60 دقيقة قبل تناول الطعام مرة أخرى.​

يشار إلي أن ليفوثيروكسين (Levothyroxine) هو دواء يُستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، وهو عبارة عن هرمون درقي صناعي يعوض نقص هرمون الثيروكسين (T4) في الجسم.

ويستعمل فى علاج قصور الغدة الدرقية (Hypothyroidism) والوقاية من تضخم الغدة الدرقية (الدُراق) وبعد استئصال الغدة الدرقية لتعويض نقص الهرمونات وفي بعض حالات سرطان الغدة الدرقية.