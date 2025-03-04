نقاط القرار.. عندما تحدث جورج بوش عن 11 سبتمبر وحرب العراق

كتبت ريم عبد الحميد

جورج دبليو بوش، هو واحد من أكثر رؤساء أمريكا إثارة للجدل فى القرن العشرين، حدثت فى سنوات حكمه الثمانى التى امتدت من عام 2001 وحتى 2009، أحداث هائلة ما بين هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وغزو أفغانستان والحرب على العراق وغيرها.

وفى مذكراته، حاول جورج دبليو بوش تقديم رؤيته وروايته عن هذه الفترة الهامة فى تاريخ أمريكا المعاصر. وأصدر بوش فى البداية كتاب "نقاط القرار"، أو Decision Points، الصادر عام 2010. حيث يتناول القرارات الكبرى التي اتخذها أثناء فترة رئاسته. الكتاب يركز على مجموعة من اللحظات الحاسمة مثل هجمات 11 سبتمبر 2001، حرب العراق، وتعامله مع الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويقدم الكتاب يقدم نظرة من الداخل على كيفية اتخاذ بوش لقراراته المهمة وكيف تعامل مع الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومن أبرز ما قاله بوش فى تلك المذكرات ما يتعلق بيوم 11 سبتمبر 2001، حيث قال: "حينما دخلت مكتبي في ذلك اليوم، كنت أعلم أن هذا اليوم سيغير العالم. كنت أشعر بالقلق، لكن كان عليّ أن أظهر للناس أننا سنتعامل مع هذا الأمر بعزم." وفيما يتعلق بحرب العراق، قال: كانت حرب العراق قرارًا صعبًا، لكنني كنت مقتنعًا أن العراق كان يشكل تهديدًا حقيقيًا، وكان من واجبي أن أحمي أميركا من الخطر الذي كان يمكن أن يهدده.

كما أصدر بوش كتاب آخر فى عام 2018، بعنوان القيادة فى أوقات مضطربة Leadership: In Turbulent Times 2018. في هذا الكتاب، يركز بوش على تحليل أسلوب القيادة، مقارنةً بين عدة رؤساء أمريكيين آخرين مثل إبراهام لينكولن وثيودور روزفلت وهاري ترومان. الكتاب يناقش كيف يمكن للقادة أن يتخذوا قرارات مؤثرة في أوقات الأزمات. وعرض بوش فى هذا الكتاب الفلسفة التي استخدمها بوش فى قيادة أمريكا فى الأوقات العصيبة التى مرّت بها أمريكا، لاسيما بعد هجمات سبتمبر.