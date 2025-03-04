اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث ببلطيم وطاقم الإسعاف يسلم 70 ألف جنيه لذويهما

الثلاثاء، 04 مارس 2025 10:53 م
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث ببلطيم وطاقم الإسعاف يسلم 70 ألف جنيه لذويهما تسليم 70 ألف جنيه لأسرة متوفى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب آخر في حادث على الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم بجوار كوبرى 83، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى لمشرحة مستشفى بلطيم، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

صرح عبدالله حلاوة، مسئول الإعلام بإسعاف كفر الشيخ، بأن الطريق الدولى كفرالشيخ، شهد حادثا أسفر عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وتم العثور مع المتوفي في السيارة التي يستقلها على مبلغ 70 ألف جنيه، تم تسليمها لذويهما، بمعرفة طاقم الإسعاف، السعيد الباز، وإبراهيم  صلاح، بحضور أحمد أشرف، مشرف القطاع.

وأضاف حلاوة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الهيئة بنشر السيارات وتمركزاتها على مختلف الطرق الدولية والزراعية والسياحية بكفر الشيخ، وأن هناك متابعة على مدار الساعة  لتحركات السيارات.







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