مسئول الطوارئ ومسعف فى كفر الشيخ يردان 16800 جنيه و3 فيزا لمصابين

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثر عبدالله حلاوة، مسئول الطوارئ بهيئة إسعاف كفر الشيخ، والسائق محمد النجار على مبلغ مالي ومتعلقات شهخصية، برقثة مصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني على رافد الطريق الدولي الساحلي، وتبين أن المبلغ المالي الذي كان في السيارة رفقة المصابين هو 16800 جنيه، بالإضافة إلى هاتف محمول وكذلك 3 فيزا كارت لبنوك مختلفة ومحفظة المصابين بالإضافة إلى مفتاح السيارة الخاصة بالمصابين.

وشهد رافد الطريق الدولي الساحلي، وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بحاجز الطريق بالقرب من قرية كلش لينتج عن ذلك إصابة شخصين جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.



المبلغ المالي ومذكرة التسليم