محافظ الإسكندرية يقرر وقف محصل أتوبيس 10 أيام بسبب سوء معاملة الركاب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام، وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، حيث شدد المحافظ على محاسبة الكمسري.

وبناء عليه تم إيقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الأتوبيس الكهربائي وإحالته للتحقيق الفوري.

ويؤكد محافظ الاسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقاً للاحترام التام للمواطنين ،وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.