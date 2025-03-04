كيف تقللين استخدام زيوت الطهي للسيطرة على السمنة

كتبت إيناس البنا

اليوم العالمي للسمنة يتم إحياؤه في الرابع من مارس من كل عام لزيادة الوعي بشأن انتشار السمنة المتزايد وتأثيرها على الصحة، وفى اليوم العالمى يجب التنبيه من مخاطر زيت الطهي المفرط في إحداث حالات ومضاعفات مرتبطة بالسمنة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ما هي السمنة؟

السمنة وفقا لموقع " netmeds" هي مشكلة صحية خطيرة تزيد من خطر الإصابة باضطرابات نمط الحياة مثل مرض السكر وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، يهدف هذا الحدث إلى تثقيف الناس حول أسباب السمنة ومخاطرها والتدابير الوقائية اللازمة.

تصل السمنة لدى الأطفال إلى ذروتها بسبب زيادة استهلاك الوجبات السريعة وأنماط الحياة المستقرة، وتشهد العديد من البلدان ارتفاعًا في الأمراض غير المعدية مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة مباشرة بالسمنة، حيث ساهمت التغيرات في نمط الحياة، واستهلاك الأغذية المصنعة، وانخفاض النشاط البدني هي الأسباب الرئيسية لانتشار وباء السمنة.

كيف يزيد الإفراط في تناول الزيت من خطر الإصابة بالسمنة؟

تحتوي جميع أنواع الزيوت على سعرات حرارية عالية حيث توفر ملعقة كبيرة منها 120 سعرة حرارية، وعند استخدامها بكميات كبيرة في عملية الطهي ، يمكن للزيت أن يساهم بسهولة في زيادة الوزن والسمنة على المدى الطويل، علاوة على ذلك، فإن استهلاك الدهون الزائدة عن الحاجة يتم تخزينها بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى السمنة.

يؤدي الإفراط في استهلاك الزيوت إلى تكوين الجذور الحرة وأكسدة المستقلبات التي تؤدي إلى الالتهاب في الجسم، وخاصة الأوعية الدموية التي تساهم في الإصابة بأمراض نمط الحياة، ويرتبط الالتهاب المزمن بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض نمط الحياة مثل مرض السكري وأمراض القلب ومتلازمات التمثيل الغذائي الأخرى.

نصائح فعالة لتقليل تناول الزيت

فكر في الخبز أو الطهي بالبخار



بدلاً من القلي العميق، اختر الشواء أو الطهي بالبخار أو القلي بالهواء، تتطلب عمليات الطهي هذه الحد الأدنى من الزيت أو عدم استخدام أي زيت على الإطلاق.

قياس زيت الطهي

أحد الجوانب الرئيسية هو أنه يجب قياس زيت الطهي بوعي لمنع الإفراط في الاستخدام، استخدم ملاعق صغيرة لقياس الحصص بدلاً من سكبها مباشرة من الحاوية، يمكن أن يساعد هذا في التحقق من كمية الزيت المستخدمة يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام رذاذ الزيت لإضافة طبقة بسيطة دون زيادة الزيت.

تناول الوجبات الخفيفة بحكمة

تحتوي جميع الأطعمة المصنعة والمعلبة على كميات كبيرة من الدهون والزيوت غير الصحية، يمكن أن يساعد الطهي من الصفر في تقليل الاستهلاك الإجمالي، اختر طرق الطهي الصحية التي تحتاج إلى كمية أقل من الزيت.

اختر الأطعمة الكاملة

تناول الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات التي تحتوي على دهون خالية من الدهون وتوفر المزيد من التغذية. يجب إضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي بكميات مثالية.

يجب أن يشمل إجمالي الزيت المستخدم جميع أنواع الدهون الغذائية التي يجب على الشخص تناولها ويجب ألا يزيد عن 600-700 مل شهريًا كحد أقصى، وهو ما يعادل حوالي 20 مل من زيت الطهي يوميًا للشخص الواحد.

اختر زيت الطهي الصحي



تتوفر مجموعة واسعة من خيارات زيت الطهي، ولكن من الضروري اختيار الزيوت الصحية والمتوازنة والتي يمكن أن تظل ثابتة حتى بعد الطهي. يعتمد استقرار الزيت إلى حد كبير على مدى جودة الزيت للطهي في درجات حرارة أعلى وعدم فساده.

اختر الزيوت غير المكررة المعصورة على البارد أو المعصورة على الخشب، فهي مليئة بالعناصر الغذائية وتضفي نكهة ومذاقًا مميزين، يعد زيت الخردل وزيت جوز الهند وزيت الفول السوداني وزيت السمسم خيارات جيدة للطهي.

