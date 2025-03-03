نصائح للنساء للتعامل مع مرض السكر دون مضاعفات

كتبت مروة هريدى

إدارة مرض السكرى لها العديد من الجوانب ولعل أهمها النظام الغذائي، ويلقى تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" الضوء على أهمية العناية بالنظام الغذائي للنساء المصابات بمرض السكر وكيفية التعامل معه.

لماذا تختلف إدارة مرض السكري بالنسبة للنساء؟

يؤثر مرض السكري على النساء بشكل فريد بسبب التقلبات الهرمونية أثناء الحيض والحمل وانقطاع الطمث، ما يجعل مستويات السكر في الدم أكثر صعوبة في التنظيم، كما أن النساء المصابات بالسكر معرضات لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب ومتلازمة تكيس المبايض والتغيرات الأيضية التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة.

وتتطلب إدارة هذه التحديات نهجًا شاملاً - وكل ذلك يبدأ من النظام الغذائي.. على النحو التالى:

التغذية الذكية: مفتاح التحكم في سكر الدم إن اتباع نظام غذائي متوازن هو أساس السيطرة على مرض السكري، فاختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في استقرار سكر الدم، ودعم عملية التمثيل الغذائي، والحد من المضاعفات.

الخضراوات الغنية بالألياف، مثل: البروكلي، القرع المر، الجزر، السبانخ، وكلها تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز.

البروتينات الخالية من الدهون، مثل: العدس، الفاصوليا، البيض، الدجاج، والأسماك، حيث تبقيك ممتلئًا وتمنع ارتفاع السكر.

الحبوب الكاملة، مثل: الأرز البني، الشعير، والشوفان، حيث توفر طاقة مستدامة دون تقلبات مفاجئة في السكر.

الدهون الصحية، مثل: الأفوكادو، المكسرات، والبذور، حيث تدعم وظيفة الأنسولين وتقلل الالتهاب.

فيما يلى.. الأطعمة التي يجب تجنبها

الأطعمة المصنعة للغاية، والسكريات المكررة، والكربوهيدرات الزائدة، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.

الترطيب هو المفتاح

يعتبر الترطيب ضروريًا للجسم خاصة في حالة الإصابة بمرض السكر، استهدفِ شرب 10-12 كوبًا من الماء على الأقل يوميًا لدعم الصحة الأيضية وإزالة السموم.

ما وراء الطعام.. نهج شامل لإدارة مرض السكر

لا تتعلق إدارة مرض السكر بما تأكله فحسب - بل يتعلق أيضًا باختيارات نمط الحياة، مثل إدارة الإجهاد من خلال ممارسة التأمل واليوجا لتقليل التوتر، مما قد يقلل من مقاومة الأنسولين، بجانب النوم الجيد من خلال الحصول على 7-8 ساعات من النوم المتواصل لدعم التوازن الهرموني وتنظيم نسبة السكر في الدم.