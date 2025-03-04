كراتين بيض وبطاقات حمراء.. ديمقراطيون يخططون لمقاطعة خطاب ترامب بالكونجرس

كتبت : نهال أبو السعود

يناقش مجموعة من الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي قائمة طويلة من الخيارات للاحتجاج ومقاطعة خطاب الرئيس دونالد ترامب اليوم في الكابيتول، وفقا لمصادر لموقع اكسيوس.

وصلت بعض هذه التكتيكات الى التوصية بان يحضر الأعضاء ضيوف تضرروا من ترامب ووكالة الكفاءة الحكومية التي يديرها ايلون ماسك، الأمر الذي يؤدي إلى صدام محتمل بين الديمقراطيين وجناح الحزب الأكثر عدوانية المناهض لترامب، وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب: "الجزء الذي نتفق عليه جميعًا هو أن هذا ليس عملًا كالمعتاد ونود إيجاد طريقة - بشكل بناء - للتعبير عن غضبنا".

هناك خلاف واسع النطاق بين الديمقراطيين، سواء داخل الكونجرس أو خارجه، حول الشكل الأكثر ملاءمة وفعالية للتظاهر، قال بعض الأعضاء لزملائهم إنهم قد يخرجون من الغرفة عندما يقول ترامب خطوطًا محددة يجدونها غير مقبولة.

وفقًا لديمقراطي في مجلس النواب، تم طرح انتقاد الأطفال المتحولين جنسياً كخط يمكن أن يؤدي إلى خروج الأعضاء من الجلسة، وتم طرح مجموعة واسعة من الدعائم - بما في ذلك صانعي الضوضاء -.

كما تم طرح اقتراح حمل لافتات عليها رسائل مناهضة لترامب أو مناهضة لـ DOGE - تمامًا كما رفعت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيجان) لافتة خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي كتب عليها "مجرم حرب"، اقتراح اخر هو البيض أو علب بيض فارغة لتسليط الضوء على كيفية ارتفاع التضخم في أسعار البيض، الي جانب دساتير الجيب لإثبات أن ترامب كان ينتهك الدستور بإغلاق الوكالات المعتمدة من الكونجرس، كما نوقشت أيضًا التصفيقات باليد والبطاقات الحمراء والعديد من الدعائم الأخرى، وفقًا لمصادر متعددة.

الاضطرابات أثناء الخطب في الجلسات المشتركة تثير الغضب، لكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث كان انفجار النائب جو ويلسون (جمهوري من ساوث كارولينا) في وجه الرئيس السابق أوباما - "أنت تكذب"، صاح - حدثًا صادمًا في عام 2009.