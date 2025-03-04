فعاليات ثقافية وفنية بفاقوس ضمن برنامج "الثقافة تستطيع"

الشرقية- إيمان مهنى

نفذ فرع ثقافة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية فعاليات ثقافية وفنية بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل، تحت شعار "الثقافة تستطيع".

وأشار أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى استمرار برنامج "الثقافة تستطيع" الذي أطلقه فرع ثقافة الشرقية، حيث تم تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل ، تحت إشراف محمد على مدير قصر ثقافة فاقوس.

تنوعت الأنشطة ما بين ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية، حيث أقيمت ندوة بعنوان "الزيادة السكانية ومخاطرها" للدكتور عزازى حامد الخبير التربوى، والدكتور فريد مسلم مستشار التحكيم الدولي تحدثوا فيها عن المشكلة السكانية وعدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية للدولة وقد شغلت اهتمام الدولة كأكبر التحديات التي تقف عائق أمام إنجازات خطط التنمية المستدامة، فمشكلة الزيادة السكانية تشكل ضغطاً هائلاً على الميزانية العامة للدولة ، وتطرقت الندوة إلى الآثار السلبية للزيادة السكانية ومنها ارتفاع معدل الفقر وتناقص الرقعة الزراعية وتناقص الموارد المائية وانتشار العشوائيات وتدني مستوى المعيشة.

كما تم عقد محاضرة بعنوان تداعيات وأسباب التسرب من التعليم للدكتور فريد مسلم مستشار التحكيم الدولي تحدث خلالها عن تعريف التسرب من التعليم وفقاً لتعريف منظمة اليونيسيف على أنه عدم إلتحاق الأطفال الذين هم بعمر التعليم بالمدرسة أو تركها دون اكتمال المرحلة التعليمية التى يدرس بها سواء كان ذلك برغبتهم أو نتيجة عوامل أخرى.

وتزامناً مع الاحتفاء بشاعر الفقراء صلاح جاهين نُفذت أمسية شعرية وأدبية لشعراء وأدباء نادى أدب قصر ثقافة فاقوس تم خلالها إلقاء العديد من رباعيات صلاح جاهين وعقدت مسابقة مواهب وإبداعات من القرية حيث تم عمل مسابقة فى الرسم الحر ، وقدمت موهبتين فى الإلقاء الطفلة جنة عبد الله و ألقت أنشودة بعنوان رسالة معلم، والطفل محمد عبد الله ألقى أنشودة الأرض.

