ضبط مجزر بدون ترخيص و650 شمروخ مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على أرواح المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وتم تنفيذ حملة تموينية مكبرة قامت بها مديريه التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة.

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط مجزر بدون ترخيص وإشراف طب بيطري بداخله ربع طن لحوم، بجانب ضبط ما يقرب من 650 شمروخ مجهول المصدر في استجابة لشكاوى المواطنين.

كذلك ضبط 200 كيلوجرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر "غير مدون عليها علامات وبيانات"، ضبط ما يقرب من 150 كيلوجرام من مصنعات الدجاج "غير مدون عليه تواريخ انتاج أو صلاحية"، ضبط أسطوانة بوتاجاز لا استخدمها في غير الغرض المخصص لها، ضبط 305 علب سجائر مستوردة ومجهولة المصدر، وضبط 256 علبة سجائر بدون فواتير.

كما اسفرت الحملة عن تحرير محضر واحد للبيع ازيد من السعر الرسمي، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط كميات كبيره من الألعاب النارية و الصواريخ.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من توافر كافة المنتجات الأساسية والسلع الغذائية، ومنع الممارسات الاحتكارية و التلاعب بالأسعار.