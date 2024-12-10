تحرير 292 مخالفة فى حملات تموينية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق، لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، من بداية شهر ديسمبر الجاري أنه تم ضبط 2,5طن دقيق مجهول المصدر بدون فواتير، 7 أطنان ملح غير مدون عليه تواريخ إنتاج أو صلاحية، طن أرز غير مدون عليه تواريخ إنتاج وصلاحية، 1000 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية (بسكويت – مياه غازية – كيك).

بجانب ضبط أحد التجار لحيازته 10 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، وآخر لحيازته 83 عبوة مبيد حشري منتهي الصلاحية مختلف التواريخ.

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، فيما يخص الرقابة على الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين، عن ضبط 2800 كجم من الردة الخشنة، 80 كجم من مصنفات اللحوم والدواجن، و305 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية مختلفة التواريخ.

بجانب 2 طن زيوت ومنتجات حلوى وسمن بمصنع حلويات بدون ترخيص، 120 كيس سلع غذائية منتهية الصلاحية، 30 زجاجة مبيد حشري منتهي الصلاحية.

علاوة على ضبط 76 أسطوانة بوتاجاز منزلي بمخزن غير مرخص بدون وجه حق، 19 شيكارة علف زنة الشيكارة 10 كجم مجهول المصدر، 5 جراكن زيت زنة الجركن 18 كجم مجهول المصدر، 19 جركن زيت زنة الجركن 19 كجم مجهول المصدر، وضبط أحد التجار لتجميع 276 زجاجة زيت تمويني زنة الزجاجة 800 جرام بالمخالفة للقانون.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 20 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، 15 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 22 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، 3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضرين للتوقف عن الإنتاج دون اتخاذ الإجراءات القانونية، محضرين مخالفة موازين، و4 محاضر لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 87 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 76 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 17 محضر لعدم الإعلان عن المخازن، 7 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض.

وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين، تم تحرير 6 محاضر لعدم ممارسة النشاط، محضرين لعدم الإعلان عن مقررات تموينية، محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر غلق بدون تصريح.

وفي مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، وفي مجال الرقابة على محطات الوقود، تم تحرير محضر للإدلاء ببيانات خاطئة بالبيان الشهري عن شهر أكتوبر 2024.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.



المضبوطات



جانب من الحملة التموينية



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات خلال الحملة



عبوات فاسدة



مواد غذائية فاسدة