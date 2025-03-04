صحة كفر الشيخ: إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة فى حملة لإدارة العلاج الحر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير الإدارة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، بناءً على توجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية.

أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من المرور على 294 منشأة طبية، وجرى إغلاق 11 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية، وحررت الحملة 6 محاضر إثبات حالة للمخالفات الجسيمة، وجرى توجيه 44 إنذارًا للمنشآت المخالفة البسيطة، وأصدرت الحملة 16 رخصة جديدة أصدرتها الإدارة خلال الحملة، وتم التحقيق في 15 شكوى مقدمة من المواطنين، مؤكداً أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تعرض حياة المواطنين للخطر، وأن الجهود مستمرة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف الاشتراطات الصحية والقانونية، مشددًا على أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الصحية بالمحافظة.