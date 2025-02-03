وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام للاطمئنان على الخدمات العلاجية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى دسوق العام، ومستشفى الحميات، اليوم الاثنين، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بحضور الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور صلاح زغلول، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور إبراهيم رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والدكتورة نهى الخولي، مدير إدارة المعامل، والدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد الدكتور محمد أبو السعد، عددا من الأقسام المختلفة بالمستشفى، منها: قسم قسطرة القلب، للاطمئنان على جاهزية الأجهزة الطبية ومدى كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى، وبنك الدم، لمتابعة توافر أكياس الدم ومشتقاته لضمان تلبية احتياجات المرضى بشكل مستمر، المعمل، لمراجعة آلية العمل والتأكد من توافر جميع التحاليل الطبية اللازمة

كما تفقد أبو السعد، قسم الحضانة، للاطمئنان على الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة ومدى جاهزية الأجهزة الطبية، وقسم الحروق والعناية المركزة، لمتابعة حالات المرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة، عدد من الأقسام بمستشفى الحميات بدسوق، منها الاستقبال والطوارئ، للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية، لاستقبال الحالات الحرجة وسرعة التعامل معها، وقسم الداخلي، لمتابعة الحالات المرضية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وقسم الأطفال، للاطمئنان على الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المرضى ومدى توافر الأجهزة الطبية المطلوبة لحالاتهم، كما تفقد العناية المركزة للأطفال والعناية المركزة للكبار، لمراجعة مستوى الرعاية المقدمة للحالات الحرجة ومدى توافر التجهيزات الطبية المطلوبة، وتفقد قسم الأشعة، لمتابعة كفاءة الأجهزة الطبية المستخدمة في التشخيص ومدى توافر الطاقم الفني المتخصص.

وأجرى الدكتور محمد أبو السعد، حوارا مع المرضى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى، والتعرف على أي ملاحظات لديهم لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية، وتذليل جميع العقبات أمام المرضى وذويهم لضمان حصولهم على رعاية صحية متكاملة دون أي معوقات.

وشدد أبو السعد، على حسن معاملة المرضى والتعامل معهم بأقصى درجات الإنسانية والاحترام، واستمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة جميع المنشآت الصحية بكفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



الحضور من أطباء مستشفى دسوق العام



وكيل صحة كفر الشيخ خلال لقاءه بالأطباء



وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى الحميات بدسوق