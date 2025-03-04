شركة مياه الجيزة توضح خطوات الحصول على خدمة تطهير الخزانات.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إجراءات طلب خدمة تطهير خزانات المياه، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه يمكن طلب خدمة تطهير الخزانات بالعقارات والمصانع والشركات من خلال فرق متخصصة حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 أو 01286333348 / 01159000322 .

وأوضحت الشركة عبر صفحتها أن فى حالة حدوث انقطاع أو عدم انتظام للمياه لعقار واحد فقط فى حين أن المياه منتظمة بباقى العقارات المجاورة على العميل التوجه للفرع التابع له محل الشكوى بإيصال المياه وتقديم طلب فحص بريزة العقار.

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التى تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة فى استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعى المائي.