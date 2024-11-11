اعرف كيفية تقديم طلب لشركة المياه لتطهير الخزانات بواسطة متخصصين

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب تطهير خزانات المياه بواسطة الفنيين المختصين، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- العنوان بالتفصيل.

5- صورة من فاتورة المياه (إن وجد).

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل بتقديم طلب لخدمة العملاء.

2- قيام العميل بدفع الرسوم المقررة.

3- ترسل خدمة العملاء صورة من إيصال السداد لمجموعة تطهير الخزانات المختصة.

4- توجه مجموعة العمل لتطهير الخزانات.

ويمكن التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال إحدى الطرق التالية:

- الموقع الإلكتروني للشركة.

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

- تطبيق واتس اب على الرقم 01221799777.

- تطبيق 125.

- الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يلي، نعرض عناوين أبرز فروع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2 – الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.