رويترز: مسودة البيان الختامى للقمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزة

وكالات

ذكرت وكالة رويترز، أن مسودة البيان الختامي للقمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزة.

وقالت الوكالة إن مسودة البيان الختامي للقمة العربية تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.

ذكرت وكالة رويترز، أن مسودة البيان الختامي للقمة العربية ذكرت أن القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

الخطة المصرية لإعمار غزة: 200 ألف وحدة سكنية وتكلفة إجمالية 53 مليار دولار وبحسب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستسغرق المرحلة الأولى عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.

وذكرت الخطة ان فترة التعافي المبكر ستستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

وقالت رويترز إن الخطة المصرية لإعمار غزة تنص على أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

وحسب الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار وستصل تكلفة إعمار قطاع غزة الإجمالية وفق الخطة المصرية إلى 53 مليار دولار.