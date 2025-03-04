اليوم السابع
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الشهر الجارى..

مسودة بيان القمة العربية الختامى ترحب بعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعمار غزة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 01:18 م
مسودة بيان القمة العربية الختامى ترحب بعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعمار غزة الدمار في غزة
إبراهيم حسان

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رحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، بعقد مؤتمر دولي لـ إعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتدعو مسودة البيان الختامي للقمة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.







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