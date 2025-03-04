مسودة بيان القمة العربية الختامى ترحب بعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعمار غزة

إبراهيم حسان

رحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، بعقد مؤتمر دولي لـ إعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر الجاري، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتدعو مسودة البيان الختامي للقمة العربية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.