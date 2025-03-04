رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

محمود طه حسين

يبحث طلاب الشهادات العامة بمدارس التعليم الفنى عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتسجيل البيانات https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025، لتسجيل بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات، مشيرا إلى أنه لكى يتمكن الطالب من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه بريد إلكترونى، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من خلال الرابط علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، بشأن عقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى ونظراً للتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 فقد تقرر ما يلي:

- يقوم مدير المديرية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بتخصيص اللجان الإمتحانية المناسبة لعقد امتحانات الدبلومات وامتحانات الشهادة الإعدادية داخل مدارس الإدارة التعليمية ومما يتناسب مع عمر الطلاب والامكانيات المطلوبة في اللجان مع مراعاه عدم نقل الأثاث والفرش إلا في أضيق الحدود مع إمكانية استخدام كافة المدارس المتوقف بها الدراسة سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية عامة أو فنية.

وطالبت وزارة التعليم، بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو إتاحة المدارس الإعدادية كلجان سير فرعية لعقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بنوعياتها.