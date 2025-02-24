اليوم السابع
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المديريات تحدد تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:05 ص
المديريات تحدد تعليمات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025 تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025
كتب ـ محمد جاد

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أعلنت المديريات التعليمية تعليمات تسجيل وتسليم استمارة الدبلومات الفنية 2025 انتظام وخدمات ، والتي بدأ تسجيلها علي الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم، استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، كالتالى :

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مكتوب أسفل الصورة اسم الطالب رباعي بالكمبيوتر.

- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة .

- توضع صورة شخصية على شهادة الميلاد ويتم تصويرها بعد وضع الصورة عليها.

- إيصال المصروفات الدراسية فى مكتب البريد.

- إيصال رسوم الامتحان 208 جنيهات في مكتب البريد.

- حافظة بلاستيك شفافة .

- توريد رسوم الخامات + الطوابع  دعم المشروعات عند سكرتير المدرسة .

التوجه لمكتب شئون الطلبة والحكومة الالكترونية لمراجعة البيانات قبل طبع الاستمارة .

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب مكتوب عليها رقم التليفون .

- وطبع الاستمارة الإلكترونية من علي موقع الوزارة الوان بعد سحب صورة شخصية للطالب والتأكد من صحة البيانات التي تمت مراجعتها من مكتب شئون الطلبة والحكومة الغلكترونية ( الاستمارة عبارة عن ثلاث ورقات ملونة ).

- يتم توقيع الطالب على الاستمارة لصحة بياناته وولي أمره علي الإقرار المرفق بالورقة الثالثة بالاستمارة .

- تسليم الاستمارة لمدرس الفصل المشرف على كتابة الاستمارة والتوقيع عليها .

- على المدرسين المشرفين على كتابة الاستمارة التوجه لمكتب مدير المدرسة للتوقيع علي جميع الاستمارات واعتمادها بختم الشعار وتسليمها لمكتب شئون الطلبة.


 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنيه

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2025



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