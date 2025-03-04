اليوم السابع
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خبير أردنى: الرهان العربى على الخطة المصرية لمجابهة التهجير

الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:24 م
خبير أردنى: الرهان العربى على الخطة المصرية لمجابهة التهجير القمة العربية الطارئة
بيشوى رمزى

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قال الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردن، أن توقيت انعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة يحمل أهمية كبيرة في ضوء العديد من المستجدات الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالمقترح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يدور حول مسألة التهجير.

وأضاف القرالة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي كان هذا المقترح مرفوض، وكان الرهان بالتالي على مصر ورؤيتها وخطتها البديلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وهو الأمر الذي تدعمه الأردن وستدعمه.

واعتبر أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير وحاد يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لبناء موقف موحد من شأنه تحييد الخطط التي يتبناها اليمين المتطرف في إسرائيل والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

واعتبر أن أي نجاح فيما يتعلق بالخطة العربية التي صاغتها مصر مرهون بوقف مستدام لأعمال العنف وفتح أفق سياسي لإحياء عملية السلام، مع توافق وتكامل عربي وإذابة التباينات لتبني خطة محكمة تحوي حلولاً منطقيةً وموضوعية وواقعية.







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