حماقي يجرى عملية فتاق.. متى تكون الجراحة ضرورة

كتبت فاطمة ياسر

تعرض النجم محمد حماقي لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات، وأجرى عملية جراحية "فتاق"، وحاليًا بدأت حالته الصحية تتحسن، ويتلقى العلاج.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على أعراض وأسباب ومخاطر الإصابة بالفتاق.

ما هو الفتاق؟



الفتاق هو حالة طبية تحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء أو الأنسجة من خلال منطقة ضعيفة في جدار البطن أو جدار العضلات، قد يكون الفتاق مؤلمًا في بعض الأحيان وقد يسبب مضاعفات إذا لم يتم معالجته.

أنواع الفتاق

تختلف أنواع الفتاق حسب مكان حدوثه في الجسم، وأشهر أنواع الفتاق تشمل:

1. الفتاق السري يحدث حول منطقة السرة.

2. الفتاق الإربي يحدث في المنطقة أسفل البطن بالقرب من الفخذ.

3. الفتاق الجراحي يحدث في المنطقة التي تمت فيها عملية جراحية سابقة.

مخاطر عدم علاج الفتاق

الفتاق قد يصبح خطيرًا في بعض الحالات إذا لم يتم معالجته أو إذا تعرض لمضاعفات، إليك بعض الحالات التي يصبح فيها الفتاق خطيرًا:

1. الفتاق المختنق

يحدث عندما يتم حبس جزء من الأمعاء أو الأنسجة في الفتاق بشكل يؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم عنها. هذا يمكن أن يسبب تلف الأنسجة أو الأمعاء وقد يؤدي إلى تعفن داخلي، ويعتبر حالة طارئة تتطلب جراحة فورية.

2. الفتاق المحتبس

يحدث عندما يتم حصر الأنسجة في الفتاق، مما يؤدي إلى صعوبة في إخراجها من الفتاق. قد يسبب هذا ألمًا شديدًا، وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يتطور إلى فتاق مختنق.

3. الألم الشديد أو التورم المتزايد

إذا كنت تشعر بألم شديد أو زيادة في حجم الفتاق أو تغير في شكل التورم، فهذا قد يشير إلى تطور في الحالة ويحتاج إلى تقييم طبي.

علاج الفتاق

أكد التقرير، أنه يُعالج الفتاق عادةً عن طريق الجراحة لإعادة الأنسجة إلى مكانها الطبيعي وتقوية جدار البطن لتفادي تكرار الحالة.