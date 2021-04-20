تعرف على أعراض وأسباب وطرق علاج الفتاق

كتب - محمود جلال

الفتاق ينجم عن انتفاخ في البطن أو منطقة الفخذ، ولا يصاحب الفتاق أعراض، ولكن يمكن أن ينتج عنه قدر كبير من الانزعاج، وقد يزداد الأمر سوءًا بمرور الوقت، لذا عليك الذهاب إلى طبيبك حال تعرضك لهذا النوع من الإصابة، والتقرير التالى يرصد الأعراض وطرق العلاج وأسباب الفتاق.

ما هى أسباب الفتاق؟

يمكن أن يحدث الفتاق لأسباب متعددة، السبب الأساسي هو ضعف العضلات والشد بمعنى الضغط على عضلات البطن، ومن ضمن الأسباب التي قد تؤدى إلى الفتاق الشيخوخة، والخروج حديثا من إصابة أو أثناء الجراحات المختلفة، وقد يسبب الحمل أيضًا الإصابة بالفتاق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بحمل فى توائم، ويؤدي السعال المزمن أو اضطراب الرئة الانسدادي المزمن إلى الفتاق، كما هناك مجموعة من الأسباب ال؟أخرى للفتاق منها رفع الأثقال الثقيلة والتمارين الرياضية المكثفة، وزيادة الوزن أو السمنة.



الفتق

ما هى أعراض الفتاق؟

يختلف كل فتاق عن الآخر وبالتالي لا يعرف كيف ستظهر الأعراض، قد تصبح تدريجيًا أو حتى تظهر فجأة، الأعراض التي يمكن أن تكون مرئية أو محسوسة ستكون انتفاخا في المنطقة المصابة، على سبيل المثال تبدأ حالة الفتق الإربي على جانبي عظم العانة، وتسبب عدم الراحة أو الألم أثناء الاستلقاء، والشعور بالألم أثناء رفع الأثقال، والإحساس بالألم بالقرب من المنطقة المصابة، ويمكن أن يسبب الفتاق الإربى الغثيان والإمساك.



الفتق

ما هى علاجات الفتاق المتاحة؟

الطريقة الوحيدة للتغلب على الفتاق هي الجراحة، ويمكن أن يسبب الفتاق مضاعفات خطيرة، والعلاج الطبي المبكر يمنع أعراض الفتاق ويمكن أن يمنع الخضوع لعمليات جراحية كبرى.