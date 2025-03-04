تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المُغطى للأراضي الزراعية ببنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

ترأس السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء حازم عزت، اجتماع اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المغطى للأراضى الزراعية بدائرة المحافظة، ضمن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ناقش الاجتماع جهود اللجنة وموقف المتحصلات خلال شهر فبراير 2025، علاوة على متابعة مستجدات وسير العمل فى مشروعات تطوير الصرف الزراعى المغطى والري المطوّر، والإجراءات اللازمة لزيادة التحصيل عن تكاليف أعمال التطوير والصيانة، مع التأكيد على تضافر الجهود، والتنسيق لتذليل أية معوقات فى هذا الجانب، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من مسؤولى الجهات المعنية من الري ،الزراعة، المساحة، الضرائب العقارية، الصرف الزراعي وتفتيش تطوير ري بني سويف، مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة.